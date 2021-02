Associazione Nazionale Città dei Presepi, in arrivo nuove adesioni

Prosegue il progetto dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi costituita nei mesi scorsi a Cerreto Guidi sotto la presidenza del Sindaco Simona Rossetti. Sebbene il periodo sia molto particolare per favorire lo sviluppo di un’associazione, si sono svolti nel mese di Dicembre, anche grazie alla stretta collaborazione con Terre di Presepi e il suo responsabile Fabrizio Mandorlini, delle apprezzate iniziative.

Attualmente, oltre a diverse associazioni, sono 8 i Comuni ufficialmente soci: Cerreto Guidi, Castelfiorentino, Casciana Terme Lari, Montaione, Palaia, Pontedera, San Giovanni Valdarno e Signa.

Altri sono sul punto di aderire.

“Il nostro scopo- dichiara il Sindaco di Cerreto Guidi e presidente dell’Associazione Simona Rossetti- è quello di andare avanti nel progetto anche se la situazione non è quella ideale per far decollare l’Associazione. L’obiettivo è quello di estendere le nostre relazioni al di fuori dei confini regionali e di collegarsi con altre realtà. Sono infatti in arrivo adesioni dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle Marche. Stiamo delineando un percorso per i prossimi mesi con gruppi di lavoro più istituzionali e più operativi. Nell’immediato lo scopo è quello, compatibilmente con la situazione, di pensare al periodo pasquale. Puntiamo soprattutto a collegare le nostre realtà con l’identità del territorio e stiamo lavorando con l’assessorato regionale e Toscana Promozione per inserire il percorso dei presepi nella programmazione turistica, mantenendo ognuno la propria specificità”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa