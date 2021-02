Avvicendamento nella Giunta di Fiesole: Pancani diventa assessore

Cambiamento nella Giunta comunale di Fiesole. Alessandra Nencioni lascia l’incarico di Assessore ai Servizi alla persona e il Sindaco Anna Ravoni nomina al suo posto Simone Pancani, attuale consigliere della Lista Cittadini per Fiesole.

“Ho preso questa decisione, certamente sofferta – spiega Alessandra Nencioni - dopo più di quattro anni di lavoro intenso e coinvolgente che per me hanno rappresentato senza dubbio un’esperienza umana di grande importanza. Motivi personali e la consapevolezza che il ricambio sia necessario e fisiologico per garantire il miglior livello possibile di attività per il bene di una collettività, sono alla base di questa scelta.

L’alternanza in Giunta di figure di differente professionalità ed esperienza non può che costituire un valore aggiunto di indiscutibile valore. Ringrazio sinceramente Anna per avermi dato la possibilità di impegnarmi in questi anni a favore della città”.

“Sono molto dispiaciuta per queste dimissioni che, comunque, sono state comunicate a me e alla Giunta da tempo, tanto da darci modo di individuare un sostituto – dice il Sindaco Anna Ravoni – ringrazio Alessandra per il grande impegno e la dedizione che ha voluto dedicare all’incarico di Assessore fiesolano in momenti di grande ed oggettiva difficoltà che pure hanno portato alla realizzazione di progetti importanti quali, tra gli altri, la creazione della nuova Società della Salute Sud Est. Sono certa che Alessandra continuerà a collaborare con noi e a mettere l’esperienza che ha acquisito nel campo socio-sanitario a disposizione della nostra Amministrazione e della nostra comunità.”

Il nuovo assessore Simone Pancani, medico ospedaliero del Meyer, inizierà il proprio lavoro nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Fiesole