Bando Sport, Pd-QèE: "Servizio alla cittadinanza e riqualificazione per Empoli"

I capigruppo di maggioranza del Partito Democratico, Simone Falorni, e di Questa è Empoli, Andrea Faraoni, commentano soddisfatti la decisione dell’amministrazione comunale di partecipare al bando di Anci “Progetto sport nei parchi”, che ha come obiettivo quello di promuovere le attività sportive nei parchi pubblici.

“Con questa domanda di adesione - spiega Andrea Faraoni - continua il grande lavoro della giunta Barnini nella ricerca di fondi extracomunali con cui migliorare la nostra città senza gravare sulle casse del bilancio empolese.

In questo particolare contesto storico in cui lo sport amatoriale è fermo ormai da troppo tempo, si ravvede sempre più la necessità di sviluppare un concetto di sport “urbano” sfruttando i parchi cittadini e attrezzandoli con strutture per lo svolgimento di attività all’aperto.

“Si ottiene così un duplice beneficio- precisa Simone Falorni- non solo si fornisce un nuovo servizio alla cittadinanza, ma si riqualificano anche le aree oggetto dell’intervento, in questo caso la parte del parco di Serravalle all’intersezione con via Ticino e il parco Mariambini.

Nella speranza che il bando ci veda vincitori e che gli interventi vengano realizzati, crediamo che l’amministrazione stia effettuando un grande lavoro nell’ambito sportivo e la supportiamo affinché si vada avanti in questa direzione”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa