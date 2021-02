Bioinformatica e data science, il master UniSi con le aziende del territorio

La forte sinergia con le aziende del territorio caratterizza la prima edizione del master di secondo livello in "Bioinformatica e data science" dell'Università di Siena, che ha preso il via nei giorni scorsi organizzato dal dipartimento di Ingegneria dell'informazione e Scienze matematiche.

Un gruppo di 25 partecipanti con competenze di base diverse, dall'area delle Scienze della vita e delle Scienze biomediche a quella dell'Informatica, della Fisica e della Matematica, provenienti da tutto il territorio nazionale, hanno iniziato il periodo di formazione con didattica a distanza in forte connessione con la Fondazione Toscana Life Sciences e alcune delle principali aziende biotech toscane, come Philogen, Siena Imaging e GSK Vaccines, dove saranno ospitati per la parte di tirocinio.

Il master fornisce ampie conoscenze trasversali e multidisciplinari delle basi biochimiche, genetiche e proteomiche, integrate con la formazione su strumenti computazionali avanzati per la gestione e analisi interpretativa di big data biomolecolari e biomedici. Tecniche di classificazione e predizione basate su machine learning ed intelligenza artificiale vengono utilizzate per la genomica, la proteomica funzionale, la progettazione di nuovi farmaci e vaccini e le applicazioni biotech in generale.

"Il master - spiega il professor Moreno Falaschi, tra i referenti per l'organizzazione del corso - si distingue per la metodologia didattica innovativa: alle lezioni frontali si alternano esercitazioni di laboratorio e simulazioni pratiche, seguite alla fine da progetti applicativi realizzati in modo collaborativo tra gli iscritti. Il rapporto stretto con le imprese innovative che collaborano ha l'obiettivo di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro".

Per informazioni: http://biods.diism.unisi.it

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa