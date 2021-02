Da ristorante a mensa aziendale: C.Risiamo si trasforma, Tinghi Motors lo supporta

Trasformando l’attività, si può continuare a cucinare e servire ai tavoli, in questo caso a clienti dipendenti di aziende.

È il cambiamento del C.Risiamo, caffè ristorante in via Roma a Empoli, che modificando il codice Ateco inizia la sua attività come mensa aziendale.

È il primo caso di trasformazione da ristorante a mensa per i lavoratori sul territorio empolese, che avviene tramite specifici requisiti. Secondo le ultime disposizioni governative, è stata resa possibile grazie alla possibilità di separare gli ambienti del locale e le attività di mensa e asporto.

Alla diversa rotta intrapresa dal locale si aggiunge anche l’iniziativa di C.Risiamo in sinergia con Tinghi Motors 'Uniti per reagire'. La concessionaria empolese ha infatti messo a disposizione dell’attività di un’auto 100% elettrica, dunque rispettosa dell’ambiente, per effettuare consegne a domicilio, fondamentali in questo periodo per il settore. Un gesto che ha una doppia valenza, l'ottica green ed ecologica e lo spirito di collaborazione nei confronti della ristorazione.

C. Risiamo e il ristorante annesso 'Rieccoci' continueranno infatti a svolgere il normale rapporto coi clienti e l'attività di ristorante, oltre al servizio di mensa con le aziende convenzionate e sfruttando quindi i 35 posti concessi dalle norme anti Covid.

"Il cambiamento è stato effettuato per dare una possibilità a chi lavora e anche per il mio staff, per non tenere i dipendenti in cassa integrazione. Daremo un servizio alle aziende - ha sottolineato il titolare di C.Risiamo, Luigi Di Dio Faranna - e faremo dunque lavorare il personale, con la speranza di ritornare in zona gialla e poi alla normalità".

"Lo slogan 'Uniti per reagire' sintetizza l'idea imprenditoriale di reagire a questo momento di difficoltà che l'ambito del commercio oggi sta vivendo e quindi, uniamo le nostre energie per riuscire a sorpassare questo periodo che ancora non ci da una data di termine - ha concluso Enrico Ammirati, Brand manager Tinghi Motors Empoli-. Abbiamo voluto offrire questa vettura totalmente elettrica per il delivery di C.Risiamo dando un messaggio positivo della nuova mobilità, a impatto zero".

Margherita Cecchin