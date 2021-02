Commercio, Rossi (FdI): "Ristori immediati e riaperture serali in zona gialla"

“Diamo la possibilità ai commercianti di sopravvivere, servono ristori immediati e riaperture serali in zona gialla”. Lo chiede il Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi in vista del nuovo Dpcm che il premier Draghi firmerà nel fine settimana e che sarà valido fino a Pasquetta.

“In Consiglio regionale il centrodestra, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, ha presentato una mozione per chiedere le riaperture serali –ricorda Rossi- I sostegni dovranno essere calcolati sui costi fissi, basta con le briciole che coprono appena il 4% del mancato fatturato. Servono aiuti corposi per evitare la desertificazione commerciale nelle città con chiusure a ripetizione. Ma il Governo deve valutare le riaperture dei locali in zona gialla, almeno lasciare la possibilità ai ristoratori di decidere se aprire a pranzo o a cena”.

“Le persone hanno voglia di uscire e dobbiamo tenere presente l’effetto boomerang: se non vanno in un ristorante, dove ci sono adeguati controlli e rispetto delle distanze di sicurezza, si ritrovano in casa con feste private. Dunque, servono misure intelligenti che possano dare una boccata d’ossigeno alle imprese evitando che aumenti il contagio”.

Fonte: Ufficio stampa