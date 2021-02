Covid e solidarietà, la donazione di Club41 alla Croce Rossa di Empoli

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Croce Rossa di Empoli, a cui è giunta un'importante donazione.

"Lo abbiamo già detto più volte, soprattutto da dopo l'inizio della pandemia, ma non ci stancheremo mai di dirlo: la solidarietà del nostro territorio è incredibile!

Abbiamo ricevuto un’altra grande donazione, questa volta dal Club41 Empoli, che con l'aiuto del Club41 Italia ci ha donato 200 camici, 200 coperte isotermiche e 2 taniche da 5 litri di gel disinfettante per mani. Questa donazione ci servirà per continuare a garantire i trasporti infermi alla popolazione che sempre più ne ha bisogno. Sono queste donazioni che oltre a darci una mano finanziariamente evitandoci di comperare questi importantissimi presidi ci danno anche la carica per continuare a svolgere la nostra attività, facendoci vedere l'affetto e la fiducia che la popolazione prova per noi.

Noi per ripagare la popolazione continueremo a svolgere al massimo delle nostre possibilità tutte le attività cercando di implementare sempre più la qualità e la quantità di servizi che offriamo per dare una mano al territorio".

Fonte: Ufficio stampa