Dalla biblioteca comunale omaggio a Renato Fucini nel centenario della morte

La biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli celebra il centenario della morte di Renato Fucini, scomparso a Empoli il 25 febbraio 1921, a 79 anni.

La vetrina all'ingresso della biblioteca è stata allestita con alcune opere del celebre letterato a cui la struttura è dedicata.

«Un piccolo omaggio in attesa di poter ricordare l'autore per ciò che merita con eventi, se possibile in presenza, celebrando le sue opere. La sua figura per la cultura empolese è centrale – ha sottolinea l’assessore alla cultura Giulia Terreni –. E non possiamo dimenticarlo in questo centenario. Anche per questo ho preso parte con grande piacere alla commemorazione organizzata dal Comune di Vinci a Villa Daniela dove riposano le spoglie di Fucini e di tutta la sua famiglia».

Tra i titoli messi in vetrina ‘Le veglie di Neri’, ‘La strega e altre storie spiacevoli’, ‘Napoli a occhio nudo’ e altre raccolte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa