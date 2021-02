Lavori Publiacqua a Scandicci, modifiche alla viabilità

Divieto di transito in via Dante dalle 9 di lunedì 1 alle 19 di martedì 2 marzo 2021, per consentire un intervento di riparazione a carico di Publiacqua nel tratto iniziale della via, in corrispondenza con l’incrocio con piazza Marconi.

La viabilità alternativa per quanto riguarda le auto e i veicoli privati che viaggiano dalle colline in direzione di Firenze segue il percorso via Mensa Arcivescovile, via Torricelli, via Makarenko e via Scandicci Alto per rientrare in piazza Marconi, mentre per chi viaggia in direzione contraria da piazza Marconi, via Scandicci Alto, via Makarenko e via Sant’Antonio, per rientrare in via Roma. Per quanto riguarda le linee del bus del trasporto pubblico locale, nei giorni dei lavori saranno pubblicate sul sito web di Ataf.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa