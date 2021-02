Lions Club Pistoia dona alberi da frutto a Agrabah

Una ventina di alberi da frutto sono stati donati alla Casa di Gello per l’età adulta dal Lions Club Pistoia. La consegna è avvenuta mercoledì 24 febbraio nell’orto della struttura, durante un pomeriggio nel quale il clima mite ha consentito la partecipazione di alcuni ragazzi e operatori alla messa a dimora delle piante. All’incontro, per il Lions Club Pistoia, sono intervenuti la presidente, Elena Vannucchi, e il past president Renzo Capperi, insieme a Michele Manzari, past governatore della Toscana. Ad accoglierli c’erano Alvaro Gaggioli e Rossella Nausanti, rispettivamente presidente e vicepresidente di Agrabah, e Giancarlo Magni, presidente della Fondazione Raggio Verde.

Alla Casa di Gello l’associazione porta avanti da anni un progetto di farm community che dedica a persone con disturbi dello spettro autistico attività di formazione lavorativa floro-vivaistica unitamente a percorsi terapeutici personalizzati. Il Lions Club Pistoia fa parte del distretto 108 della Toscana che, avendo tra le proprie finalità il rispetto dell’ambiente, ha realizzato quest’anno diverse azioni di piantumazione. «Ispirati dall’idea di un’iniziativa per il territorio e al contempo utile per gli altri, abbiamo pensato a questa donazione, che comprende alberi di mele, albicocche, pere e altre piante resistenti», spiega Vannucchi, che aggiunge: «Si tratta di un modo per sostenere un’associazione della quale siamo amici, dando una mano all’autonomia dei ragazzi»