Logistica portuale, nuovo master UniPi

Si terrà venerdì 26 febbraio alle 15 l’inaugurazione della prima edizione del Master in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics dell’Università di Pisa. All’evento interverranno fra gli altri il Presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara, dott. Piero Neri e il Presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale, dott. Zeno D'Agostino. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno, Confetra, Assoporti, Agenzia delle dogane e dei Monopoli e realizzata grazie al concorso di tutte le aziende del network del Master.

Il Master è percorso di alta specializzazione post-laurea che mette al centro della proposta formativa i temi della sostenibilità, dell’efficienza, della digitalizzazione e, più in generale, i principi di Industria 4.0 applicati al sistema logistico marittimo-portuale. In virtù della sua innovatività, il Ministero dello Sviluppo Economico lo ha selezionato tra i “progetti innovativi di formazione in industrial engineering e management di impresa” mettendo a disposizione alcune borse di studio. Frutto della collaborazione tra il Polo Sistemi Logistici dell’Università di Pisa, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno e Federmanager Livorno, il Master ha l’obiettivo di formare profili professionali dotati di un mix di conoscenze e competenze multidisciplinari, in grado di gestire in modo sinergico gli aspetti tecnici, tecnologici, legali e manageriali, fondamentali per guidare l’innovazione del settore Marittimo e Portuale in modo sostenibile.

La prima edizione del Master ha riscosso un ottimo successo in termini di iscrizioni, incontrando sia i bisogni di giovani laureati, sia di professionisti già operanti nel settore. Sono ben 29, infatti, gli allievi ordinari iscritti, ai quali si aggiungeranno gli uditori che potranno frequentare anche parzialmente uno o più moduli. Gli allievi provengono da diverse regioni italiane ed hanno in prevalenza una formazione Giuridica, Economica o Tecnico-ingegneristica.

Il Master durerà 12 mesi in formula part-time, le lezioni si terranno il venerdì pomeriggio ed il sabato. Il percorso didattico prevede 300 ore di lezioni frontali, in cui le lezioni teoriche si alterneranno con attività pratiche (quali esercitazioni in aula, lavori di gruppo e analisi di casi studio), e 500 ore di tirocinio o project work, che permetteranno ai partecipanti di confrontarsi con casi pratici reali in collaborazione con le aziende del network. Data l’emergenza sanitaria in corso, il Master prenderà avvio in modalità digitale: le lezioni saranno tenute a distanza mediante la piattaforma Microsoft Teams.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa