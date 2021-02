Nuova facciata per il centro cottura alla Serra di Carmignano

È partito l’intervento di manutenzione al centro cottura centralizzato comunale, in località La Serra. Si tratta del rifacimento dell’intonaco e della successiva tinteggiatura delle facciate, in modo da sanificare e rendere decoroso il fabbricato, che presentava evidenti segni di umidità con conseguente distacco di intonaco in più punti del perimetro esterno. L’immobile oggetto dei lavori è il luogo in cui vengono quotidianamente preparati i pasti da distribuire ai vari plessi scolastici del territorio comunale.

“Dopo essere partiti con la nuova mensa scolastica di Qualità e Servizi – afferma il sindaco Edoardo Prestanti – rendiamo anche più decoroso il luogo in cui i pasti vengono preparati ogni giorno. L’edificio aveva bisogno di una manutenzione alle pareti esterne, a causa dell’umidità che stava deteriorando l’intonaco. Stiamo agendo con un trattamento sostanziale per risanare l’intonaco e per rendere anche esteticamente più bello questo edificio, che affaccia proprio su uno degli incroci principali della via provinciale che attraversa il territorio”.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa