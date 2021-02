Vincere il Dolore, a La Stanza di Vetro (Clivo canale 680) il dottor Paolo Scarsella

E’ il dolore, quello fisico, il tema della puntata de La Stanza di Vetro, in onda questa sera alle 21,40 su Clivo Tv (canale 680). Cercheremo di capire come prevenirlo e, soprattutto come combatterlo. A parlarne sarà il dottor Paolo Scarsella, Direttore del Centro Multisciplinare di Terapia del Dolore presso l’Ospedale Palagi di Firenze. Il dottor Scarsella parlerà della sua formazione medica, dei progressi fatti in questo ambito della medicina nel corso degli anni, e della onlus Vincere il Dolore, di cui è stato di recente nominato presidente.

Da oltre dieci anni la Regione Toscana si è dotata di una legge che ha permesso di snellire le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore: i Medici di famiglia possono prescrivere i farmaci oppiacei utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale.

Ad Empoli (nella palazzina rosa dell’ospedale San Giuseppe), come in altri presidi dell’Asl Toscana Centro ci sono appositi ambulatori della sanità pubblica ai quali ci si può rivolgere per chiedere supporto nella lotta quotidiana al dolore.

Il dottor Paolo Scarsella, fiorentino, ci racconterà quali sono le nuove frontiere raggiunte per la lotta al dolore, ma da amante della musica, ci racconterà della sua esperienza nella divulgazione, attraverso incontri e convegni, della sincronicità.

Insieme al giornalista e scrittore Giancarlo Passarella, il dottor Scarsella ha curato anche la pubblicazione di due libri (reperibili sul sito web della associazione Vincere il dolore onlus) con i quali alcuni personaggi famosi del mondo della musica – come Ermal Meta, Simone Cristicchi, Carlo Massarini - hanno raccontato il loro rapporto con il dolore.

Durante la trasmissione il dottor Scarsella annuncerà anche che l’ambulatorio della Terapia del Dolore di Empoli, grazie a una donazione dell’Associazione Astro, si è dotato di un apparecchio per l’ozonoterapia.

Appuntamento a questa sera, giovedì 25 febbraio, su Clivo Tv, canale 680.