Parco Libera Tutti, anche il gioco è senza barriere: via al secondo lotto di lavori

Abbattere le barriere anche in quei contesti dove le priorità sono gioco, divertimento e, perché no, sport. Attività da fare insieme, nel segno della condivisione, che significano sì svago ma anche crescita. Tutto questo è realtà nel parco inclusivo battezzato 'Parco Libera Tutti', una struttura che è eccellenza anche ben oltre i confini certaldesi. L'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha aggiudicato i lavori del secondo lotto relativi alla realizzazione, nell'area che si trova nella zona di Canonica, di un campo multisport per il quale è stata individuata quale ditta affidataria dei lavori la Olimpia Costruzioni con sede a Forlì per un importo di 46.459,40 euro, e di opere edili e illuminotecniche a cura della ditta CRM Escavazioni di Empoli per 25.200,54 euro. Rientrano nel progetto di intervento, che complessivamente ammonta a 125mila euro, anche forniture di arredi in ferro a cura della ditta Effea di Certaldo per 2.271,36 euro, di arredi in legno a cura della ditta Legnolandia di Udine per 4.640,05 euro e di pannelli tattili a cura della ditta Archimedia181 di Roma per un importo di 4.210,29 euro.

Il progetto 'Parco Libera Tutti' è nato nel 2017 per volontà di un gruppo di associazioni, cooperative e cittadini che si sono posti l'obiettivo di realizzare, a Certaldo, un parco inclusivo, ovvero un parco accessibile a tutti, senza distinzione di età, capacità motorie, psichiche e sensoriali. Una vera oasi dove la diversità viene annullata per lasciare il posto al 'fare insieme'. Partendo proprio da questa spinta virtuosa, l'amministrazione comunale ha quindi deciso di co-finanziare, insieme all'Autorità regionale per la partecipazione, un percorso di progettazione condivisa. Il risultato? Un masterplan progettuale sfociato poi nella costituzione di un tavolo permanente. Al centro, l'ambizioso obiettivo di di trasformare un bene pubblico in un palcoscenico per la crescita culturale e sociale di una comunità. Un traguardo tagliato fin dalla realizzazione del primo lotto di lavori, progettato e realizzato nel 2018. Il secondo lotto prevede invece la realizzazione di un'area picnic accessibile, un campo multisport per pratiche sportive anche inclusive, vedi basket, baskin, pallavolo e sitting volley, oltre a un percorso accessibile che avrà la funzione di raccordare la piazza, le opere già realizzate e quelle di progetto, con tanto di istallazione di pannelli tattili.

"Stiamo continuando a lavorare per far sì che, lotto dopo lotto, il Parco Libera Tutti si costruisca e formi nella sua interezza - sottolinea il sindaco, Giacomo Cucini - Dallo straordinario progetto di partecipazione e dall'interesse di tanti cittadini, l'amministrazione ha mantenuto le sue promesse e il progetto non è rimasto su carta ma pian piano si sta costruendo. Questo lotto è particolarmente importante perché porterà alla realizzazione di un campo gioco con le strutture idonee per svolgere determinati sport accessibili. Si tratta di uno dei primi campi della zona con queste caratteristiche: darà appunto la possibilità di migliorare e integrare le possibilità sportive nel nostro territorio. Il Parco Libera Tutti punta a un'inclusività totale, così da dare opportunità per il tempo libero a tutti, indipendentemente dai problemi di mobilità o dalle differenze generazionali o dalle condizioni di ognuno. Questo parco deve essere una porzione di territorio simbolo per continuare a fare in modo che tutto il paese possa presentare queste condizioni e queste caratteristiche".