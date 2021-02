Piano operativo Colle Val d'Elsa, entro il 24 aprile si accettano proposte

Nell’ambito della redazione dei nuovi strumenti urbanistici, in particolare del Piano operativo comunale, l’Amministrazione comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse, con parere consultivo, finalizzato alla presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di proposte o progetti in conformità e rispetto del Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico. Il termine per la scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse è il 24 aprile 2021.

La manifestazione di interesse presentata ha esclusivamente valore consultivo e costituirà un utile supporto al processo decisionale del Piano Operativo in formazione. Non vincola, in alcun modo, l’Amministrazione Comunale nella definizione dei contenuti del Piano Operativo. Non è dovuta risposta puntuale alle manifestazioni di interesse presentate in relazione all’avviso pubblico.

“Abbiamo scelto questa modalità – spiega il sindaco Alessandro Donati - per rendere il meccanismo di redazione del nuovo piano operativo il più aperto e trasparente possibile, consentendo a tutti i soggetti interessati di presentare le loro proposte e idee progettuali all’interno di un periodo di tempo stabilito dall’amministrazione”.

Le manifestazioni di interesse potranno pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.collevaldelsa@postacert.it

Per ogni chiarimento in merito al presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio 4 Gestione del Territorio, presso la sede municipale Via F. Campana, 18 previo appuntamento da fissare al seguente indirizzo mail urbanistica@comune.collevaldelsa.it

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa