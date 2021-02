Rotary Club dona 10 saturimetri alle Usca della Valdinievole

Dieci nuovi saturimetri sono stati donati dal Rotary Club Pistoia-Montecatini ai team Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale- della Valdinievole. Serviranno per i pazienti positivi al Covid19 in cura domiciliare. I saturimetri sono fondamentali per misurare il livello di ossigenazione e garantire, a chi ne ha necessità, ulteriori terapie come l'ossigenoterapia.

Grazie ai saturimetri, infatti, è possibile monitorare il respiro in tempo reale.

I dispositivi sono stati consegnati dalla dottoressa Lisa Bastiani su mandato del presidente del Rotary Luciano Buongiorno ai team Usca che operano in Valdinievole e per l'Azienda Sanitaria erano presenti il coordinatore sanitario Marco Bonini, il medico responsabile Usca dottoressa Maria Orsi, il coordinamento infermieristico rappresentato da Fabio Pronti, Manuela Riccio e Nadia Bertocchini.

Attualmente sono attivi in Valdinievole otto team USCA che operano a domicilio e presso gli Alberghi Sanitari e Protetti e garantiscono anche le vaccinazioni presso i centri territoriali e presso le strutture residenziali per anziani e disabili. Ogni giorno sono in carico ai vari team dai 50 ai 100 Pazienti; dalla loro attivazione le USCA hanno effettuato oltre 7000 visite domiciliari e 12000 negli Alberghi Sanitari oltre a 9000 tamponi diagnostici.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa