Un 25enne è stato arrestato a Pisa per un'ordinanza di carcerazione emessa dalla procura di Livorno in merito a un furto in abitazione commesso a Livorno a ottobre 2018. I carabinieri, dopo averlo messo in manette, lo hanno trasferito nel carcere 'Don Bosco' di Pisa dove dovrà scontare la pena di 14 mesi e 10 giorni di reclusione.