Saltavanti Empoli diventa Polo Tecnico Federale

Lo scorso venerdì due bellissime notizie sono arrivate alla Saltavanti-Empoli.

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia del 12 Febbraio, ha inserito la ginnasta Sofia Tonelli nel programma R.O.G. (“Road Olimpic Games”) e riconosciuto la Saltavanti come “Polo Tecnico Federale”, con referente la sua istruttrice Silvia Ulivieri, già da tempo Tecnico Federale.

Questo significa che l’atleta Tonelli (classe 2007), è ufficialmente considerata una “ginnasta di interesse nazionale”, al primo step di un lungo e impegnativo percorso verso la realizzazione del suo sogno di vestire la maglia azzurra.

Vice-Campionessa nel 2018 e Campionessa Assoluta nel 2019 al Criterium Giovanile, convocata al Collegiale Nazionale Allieve nel 2019 e a quello Junior dello scorso agosto, Sofia ha preso parte al Campionato di Serie A1 coi colori della Ginnica Giglio di Montevarchi, che l’ha riconfermata anche per l’edizione di quest’anno e che si aprirà il 6 Marzo ad Ancona (la seconda tappa, fra l’altro, il 27 a Siena nel Palasport della Mens Sana). Seppure Sofia da oltre un anno non stia riuscendo a esprimere tutte le sue grandi potenzialità a causa di alcuni piccoli ma fastidiosi infortuni che, in aggiunta al lockdown, hanno troppo spesso interrotto la necessaria continuità dei suoi allenamenti.

Dopo questa investitura da parte della FGI, Tonelli dovrà obbligatoriamente svolgere la sua preparazione in strutture all’avanguardia: 3 giorni nella palestra di Baccaiano e 3 giorni presso l’Accademia di Montevarchi (AR).

Contestualmente la società Saltavanti-Empoli, nella sua sede nel sottomaratona dello Stadio Castellani, è stata dichiarata “Polo Tecnico Federale”: l’unico in Toscana. Diventando un importante punto di riferimento tecnico per la formazione e l’aggiornamento di istruttori e ginnaste, su scala sia regionale che nazionale.

Una duplice soddisfazione quindi in casa Saltavanti, che vede riconosciuto a un così alto livello il valore tecnico della Società empolese nel territorio toscano e italiano.

Due ottimi auspici e soprattutto due motivi di grande orgoglio per la nostra città.

Congratulazioni alla giovane ginnasta Sofia Tonelli, alla sua istruttrice Silvia Ulivieri (ora referente del P.T.F.), al Presidente della Saltavanti-Empoli, Andrea Zichella, e a tutto il suo Consiglio Direttivo. E che i progetti ambiziosi di questa giovane ragazza -la convocazione in Nazionale- e di questa Società -la realizzazione di una struttura per la ginnastica di alto livello- possano presto concretizzarsi.