Scuola Ponte a Elsa, arrivano oltre 3 milioni dal Ministero

La scuola 'Collodi' di Ponte a Elsa a San Miniato riceverà sicuramente i fondi per 3,1 milioni di euro tramite un bando del Ministero dell'Istruzione. A darne notizia è il primo cittadino Simone Giglioli che annuncia trionfale la terza posizione in classifica tra tutti i comuni toscani.

Il progetto era stato portato avanti negli ultimi mesi dell'amministrazione Gabbanini, con la progettazione e l'iscrizione al bando per i fondi Bei per l'edilizia scolastica. Con questo risultato, l'amministrazione di Simone Giglioli può passare alla gara per l'affidamento dei lavori dopo aver lavorato sulla progettazione esecutiva.

Senza questi fondi statali, il Comune avrebbe dovuto accendere un mutuo per finanziare l'intera somma, gravando sul bilancio comunale. Inizialmente il Comune si trovava in decima posizione prima di scalare fino alla terza posizione, dove il finanziamento è assicurato.

Elia Billero