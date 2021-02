Skate park Empoli, Biuzzi: "Il progetto non è cestinato, si farà al PalAramini"

Se non ci fosse la zona arancione di mezzo, il bel tempo avrebbe permesso di sicuro al gruppo di giovani appassionati di skateboard di ritrovarsi a Empoli in piazza della Vittoria per qualche acrobazia.

La piazza lastricata di fronte alla Nike non è certamente una pista ma almeno è in piano e chiusa al traffico. La speranza per questi giovani dell'Empoli Skate Agorà di avere un parco dedicato allo skate aveva raggiunto il culmine nel 2018, quando fu annunciato un progetto dal Comune di Empoli per l'area del parco Mariambini, zona frequentata di giorno dalle famiglie e troppo spesso di notte da pusher o senza fissa dimora. Un modo per far vivere l'area in maniera diversa e per debellare la presenza della microcriminalità.

Da allora sono passati 3 anni. Con la notizia della partecipazione del Comune di Empoli al bando Anci per rinnovare le aree verdi con zone sportive, tra cui il parco di Serravalle e proprio il Mariambini, la pista da skate avrà un nuovo futuro? Lo abbiamo chiesto all'assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi

Skate Park Empoli, l'intervista

"Per adesso al Mariambini rimarrà il campo da calcio e sarà prevista un'area fitness come da bando. Ma non abbiamo accantonato il progetto della pista da skate, anzi, abbiamo una nuova sede".

Facciamo un passo indietro. "La pista ha avuto uno sviluppo molto travagliato, ci abbiamo lavorato dalla fine della scorsa consiliatura. Eravamo a fine mandato con il sindaco Barnini e prima di fare un investimento abbiamo aspettato le elezioni. Avevamo fatto un'indagine preliminare anche per la location, quando sono arrivate delle rimostranze da parte dei residenti che vivono nei pressi del parco (via Bisarnella, piazza Guido Guerra e via Pievano Rolando, NdR). Avevano paura dei rumori".

A questo punto è stato necessario uno stop per riflettere meglio sull'opportunità di andare avanti o di ripensare il tutto. "Nel frattempo, siamo a febbraio 2020, è stato elaborato un progetto per un'altra area, quella verde vicino al PalAramini, così da circoscrivere ancora di più in quell'area le attività sportive. Poi è arrivato il Covid. Non sapevamo se sarebbero arrivati soldi dallo Stato a sostegno delle famiglie, abbiamo dovuto ridestinare fondi del bilancio e riaggiustarlo per fine 2020".

Il progetto della pista da skate "non è cestinato, ma serve ancora del tempo". Il bando Anci Progetto Sport nei Parchi però non dà tutta questa 'libertà' a chi richiede i contributi: "Le attrezzature, qualora vincessimo il bando, vengono già fornite. A noi basta mettere l'area a disposizione. Le forniture sono legate al fitness all'aria aperta":

Quindi la nuova pista avrebbe bisogno di finanziamenti "almeno 120mila euro per la struttura minimale" ma Biuzzi confida nel fatto che potranno arrivare nuove opportunità per far sì che ci siano entrate alternative a quelle del bilancio comunale per la realizzazione.

"Lo sport dopo la pandemia cambierà, si apprezza di più l'aria aperta, io sono convinto che ci saranno altre occasioni". Il gruppo di ragazzi che si è unito nell'associazione Empoli Skate Agorà "merita uno spazio tutto loro, anche se contro di loro ci sono messe le lungaggini burocratiche. Sono stati molto bravi nel creare un'associazione e nel legarsi alla Uisp, il progetto della pista è stato presentato anche alla nuova presidente Arianna Poggi e quindi vedrà la luce prossimamente".

