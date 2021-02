Spazzamento e municipale, sospeso supporto a Scandicci

L’Amministrazione Comunale di Scandicci comunica che è prorogata la sospensione del supporto della Polizia Municipale al servizio di spazzamento e lavaggio meccanizzato delle strade (i controlli delle pattuglie quindi non ripartono lunedì 1 marzo 2021 come precedentemente comunicato). La decisione è stata presa in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria e in uniformità con quanto disposto per il territorio confinante di Firenze. La sospensione del supporto della Polizia Municipale al servizio di spazzamento delle strade è disposta per venire incontro ai cittadini che in questo particolare periodo dell’emergenza sanitaria Covid non hanno possibilità di spostare l’auto. Il servizio di lavaggio strade da parte di Alia Servizi Ambientali SpA è in ogni caso programmato. L’invito ai cittadini è a spostare l’auto in ogni caso sia possibile per permettere un corretto spazzamento.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa