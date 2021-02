Si toglie la vita in un locale dell'Empolese

Una tragica notizia arriva dall'Empolese Valdelsa. In un esercizio pubblico di zona si è tolto la vita un uomo di circa settanta anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e anche i carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Il fatto è avvenuto verso le 17 di oggi, giovedì 25 febbraio, all'interno di un locale. Stando a una prima ricostruzione, le cause del gesto non sono da ricondurre a problemi economici legati alla pandemia.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).