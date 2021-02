Una fresca pausa dallo studio a Pontassieve: in biblioteca arriva il fontanello

Da oggi in Biblioteca la pause di studio saranno accompagnate da acqua fresca refrigerata del nuovo fontanello, installato all’ingresso dei locali della Biblioteca comunale.

Il fontanello è stato donato dall’azienda Publiacqua nell’ambito del progetto “Acqua: bevila del rubinetto!”, finalizzato alla riduzione della materia plastica e alla promozione dell’uso dell’acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto; progetto al quale anche il nostro Comune ha aderito, scegliendo come luogo proprio la biblioteca, “un luogo di diffusione della cultura – spiega il vice Sindaco con delega alle politiche ambientali Carlo Boni - come la nostra biblioteca deve anche essere luogo di esempio per comportamenti virtuosi quotidiani; per questo vogliamo renderla un luogo a minor impatto ambientale. Vogliamo che la Biblioteca sia anche un veicolo di sensibilizzazione verso i temi ambientali e i giovani che la frequentano già ci avevano sollecitato in questo senso”.

Il nuovo fontanello eroga acqua sia naturale che gasata e sarà a disposizione dell’utenza gratuitamente che potrà riempire le proprie borracce per accompagnare con un po’ di freschezza le giornate di studio sui libri.

Fonte: Comune di Pontassieve