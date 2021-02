Varianti Covid, preoccupato perché più contagiose: i risultati del sondaggio di gonews.it

Le varianti del Covid-19 preoccupano per l'alta contagiosità e per i casi riscontrati, anche in Toscana. La scorsa settimana gonews.it ha affrontato il tema nel sondaggio (Qui).

La domanda rivolta ai lettori era 'Varianti Covid, sei preoccupato per la diffusione in Toscana?'. Come le prime risposte ricevute in centro a Empoli, anche nel sondaggio ha vinto il "Sì, sono più contagiose", con il 66.46% dei voti. Diversi tra intervistati e passanti si sono infatti espressi a favore di misure più restrittive, con preoccupazione per le conseguenze sull'economia, ma pronti a limitarsi ancora pur di abbassare i contagi. L'opzione "No, l'allerta è alta da un anno" ha raggiunto il 33.54% dei voti. La seconda opinione che abbiamo potuto riscontrare sarebbe infatti quella che la preoccupazione e gli alti livelli di attenzione e osservanza delle regole sono iniziati insieme al Coronavirus, comportamenti che proseguirebbero allo stesso modo con le varianti in questa seconda risposta.

Leggi anche