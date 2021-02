"Vi siete dimenticati lo sport", presidio di lavoratori e Nidil Cgil allo stadio Franchi

“Vi siete dimenticati lo sport”: domani venerdì 26 febbraio a Firenze, ore 11-12 in viale Fanti 4 davanti all’ingresso dello stadio Artemio Franchi, presidio dei lavoratori e delle lavoratrici del settore (che in tutto a Firenze sono circa 2mila) col Nidil Cgil per spingere il Governo ad andare avanti nella ridorma dello sport e del lavoro sportivo. Il 28 febbraio scade infatti la delega per l’approvazione della riforma dello sport e del lavoro sportivo e, se entro quella data il nuovo Consiglio dei Ministri non dovesse varare il decreto, decadranno i tempi per una riforma che il settore attende da molto tempo e verrà vanificato tutto il lavoro fatto in questi mesi. “Non possiamo permetterci di perdere l’occasione di questa riforma che, seppur da migliorare su vari aspetti, introduce degli elementi di tutela e di diritti fondamentali ad oggi assolutamente assenti: malattia, maternità, congedo parentale, pensione, disoccupazione”, dice il sindacato.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa