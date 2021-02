Vino a casa in un'ora con l'empolese Viniferi

In molti acquistano online su Amazon e sui siti di grandi aziende, che possono garantire risposte veloci e immediate. Da questo nasce l’idea degli empolesi Andrea Vanni e Marianna Maestrelli di 'sfidare' i giganti del web e proporre in piccolo – nell’Empolese Valdelsa - un servizio di consegna in tempi da record. "Vino a casa tua in un’ora", questo il motto di Viniferi.

Si tratta di una wine boutique online - QUI il sito - nata pochi mesi fa a Empoli in pieno lockdown. “Abbiamo deciso di puntare su un catalogo esclusivo, per chi desidera bere qualcosa di diverso o per chi è in cerca di un regalo in grado di stupire”, spiegano Andrea e Marianna. Tutto questo a prezzi contenuti.

Dopo la realizzazione del sito è nata l’esigenza di veicolare velocemente il messaggio: mentre la consegna sul territorio nazionale è garantita in 48 ore, quella a Empoli e nei comuni limitrofi ha tempi di attesa di un’ora.

“Per la creazione di una strategia di promozione digitale – affermano Andrea e Marianna di Viniferi - ci siamo affidati ad Adiacent che ci ha supportati nella realizzazione di una campagna advertising sui social, in particolare Facebook e Instagram. Il nostro messaggio è stato veicolato su questi canali cercando di raggiungere il pubblico di potenziali interessati”.

“Siamo felici di supportare nella strategia digitale una realtà del territorio – dichiara Paola Castellacci, CEO Adiacent - che nasce dall’impegno e la passione di due empolesi".