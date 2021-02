Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 26, alle 6:00 di sabato 27 febbraio, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Pisa. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Chiesina Uzzanese.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa