Scandicci al lavoro per sostituire 25 alberi

Tre interventi di sostituzione di alberi nelle aree verdi cittadine al via nei primi giorni di marzo 2021, decisi in via precauzionale a seguito di verifiche agronomiche. Lunedì 1 marzo inizia infatti la rimozione di quattro pini nell’area di via 78esimo Reggimento Lupi di Toscana, mentre per altre cinque piante della stessa specie è stato disposto di intensificare i controlli che già avvengono a intervalli regolari; la decisione di rimuovere le quattro piante di pino è stata presa dall’Amministrazione Comunale in via precauzionale per la sicurezza cittadina, dopo una verifica agronomica disposta a seguito della caduta di una pianta per il forte vento durante un’allerta meteo delle scorse settimane (a seguito dell’episodio l’area è stata messa in sicurezza e recintata per impedirne l’accesso). Le piante rimosse saranno sostituite con specie più idonee all’ambiente urbano, in occasione del prossimo piano di piantumazioni nel territorio curato dall’ufficio Ambiente e Verde pubblico dell’Amministrazione Comunale.

Dopo il primo lavoro di rimozione dei pini a 78esimo Reggimento, martedì 2 marzo nel giardino di Torricelli saranno rimossi in via precauzionale nove pioppi cipressini con processi degenerativi in corso, rinvenuti nel corso dei controlli effettuati anche a seguito di episodi di instabilità di piante di quella specie all’interno dell’area verde.

L’ultimo intervento in vista di una sostituzione è fissato per la fine della prima settimana di marzo, con la rimozione di 12 pioppi cipressini da piazza Togliatti (anch’essi con processi degenerativi in corso).

“La sostituzione dei pioppi cipressini che hanno un ciclo vitale molto breve con piante più indicate a questo contesto ci consente di riqualificare ulteriormente il giardino di via Torricelli, e di creare un filare di alberi lungo strada che migliorerà ancora più la qualità ambientale della zona – dice l’assessora al Verde pubblico Barbara Lombardini – questa è un’area verde sempre più utilizzata dai cittadini del quartiere e di tutta la città, che trovano in quello che è un vero e proprio parco urbano un luogo adatto al movimento e al fitness, grazie anche alla struttura palestra per gli esercizi installata nei mesi scorsi. Nessuna pianta viene mai rimossa a cuor leggero, ma quando ci sono situazioni di instabilità come quelle riscontrate in via 78esimo Reggimento, in via Torricelli e in piazza Togliatti, l’unica soluzione possibile è quella di procedere alla sostituzioni con nuove piante nel rispetto dei nostri ambienti e di principi tra cui la qualità arborea e la biodiversità. Ogni anno, a seguito delle rimozioni delle piante insicure e delle nuove piantumazioni, il numero degli alberi in città cresce”.