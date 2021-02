Discarica della Grillaia, la Lega: "Salta l'atteso vertice fra gli amministratori locali e l'Assessore"

"Sinceramente - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega - restiamo interdetti sulle motivazioni che hanno costretto il rinvio a data da destinarsi di un incontro programmato mercoledì scorso sulla delicata ed annosa questione relativa alla discarica di Chianni. Era presente l'Assessore Monni ed i Sindaci dell'area interessata alla problematica ma siccome, causa il prolungarsi del Consiglio regionale, Mazzeo e Pieroni non avrebbero potuto partecipare, allora il tutto è stato annullato. Una decisione che riteniamo assurda una vera mancanza di rispetto verso i cittadini che attendono dalle Istituzioni segnali chiari e risolutivi sulla delicata tematica. Già è stato sprecato, inutilmente, troppo tempo vediamo di non trovare scuse inattendibili e facciamo, finalmente, chiarezza; chiediamo solamente un pò di doverosa attenzione nei confronti di chi risiede in zona."

Fonte: Ufficio Stampa