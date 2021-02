File, un albero per Donatella Carmi

Per onorare la memoria della Presidente di File Donatella Carmi, scomparsa lo scorso 17 ottobre al termine di una lunga malattia, un gruppo di volontari di File-Fondazione italiana di leniterapia, ha scelto di realizzare una raccolta fondi per aderire al progetto “Dona un albero”, l’iniziativa dell’assessorato all'Ambiente del Comune di Firenze che permette di regalare un albero alla Città e dedicarlo a chi si ama.

L’albero scelto per ricordare Donatella è un ciliegio, che è stato messo a dimora nel Giardino della Carraia, nel rione di San Niccolò, luogo molto caro a Donatella che vi ha vissuto per tanti anni e vi portava a giocare le sue figlie, Francesca e Benedetta, e poi le nipotine.

"Donatella - ha detto l'attuale Presidente di File, Livia Sanminiatelli - è stata una donna che ha saputo dimostrare, nel corso della sua vita, una grande forza e una straordinaria umanità e che ha rappresentato un punto di riferimento non solo per File: lo è stata per la Città di Firenze in tanti ambiti e contesti. Vogliamo poterla ricordare con questo albero commemorativo, con la speranza che cresca e che porti con sé il suo indelebile ricordo".

La cerimonia di messa a dimora del ciliegio ha avuto luogo questa mattina alla presenza della presidente di File Livia Sanminiatelli, della Presidente della Commissione Cultura della Regione Toscana Cristina Giachi, di Mariella Orsi, coordinatrice dei volontari di File, della famiglia di Donatella (la figlia Francesca e il marito Massimo) e di un gruppo di volontari di File.

Fonte: Ufficio stampa