Il Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme non chiuderà, e si rilancia

Il Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme non solo non chiuderà, ma sarà rilanciato. Le iniziative per portare flussi clientela alle attività commerciali e della ristorazione saranno sempre al centro della sua attività. Quindi non cambia niente da questo punto di vista.

Il Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme mantiene la presenza degli operatori in forma aggregata. Le associazioni hanno tutti gli strumenti per sostenere i programmi di attività e le specifiche iniziative, comprese l’eventuale partecipazione ai bandi.

Il ruolo del CCn sarà rilanciato per dare alle piccole imprese lo strumento del digitale. Fare insieme alla tradizione del ccn che ha portato importanti risultati il percorso dell’online. E’ stato coinvolto L’ass.re Marras che ritiene valida la scelta, congiuntamente alle due amministrazioni comunali interessate, e ora dobbiamo costruire un progetto di fattibilità. Montecatini può essere artefice di un progetto pilota in Toscana, insieme a Pistoia.

Il CCN, sostenuto dalle Associazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio, deve essere protagonista di questa trasformazione, quale transizione digitale, attraverso azioni di digital marketing orientate a mantenere viva l’attrattività del territorio e sfruttando i canali del web per far conoscere l’offerta commerciale a un vasto pubblico.

L’ obiettivo del Centro Commerciale Naturale Città di Montecatini Terme è stare al passo con i tempi, modernizzandosi e innovandosi e nello stesso tempo mantenere quelle azioni “tradizionali”, come l’organizzazione di alcune iniziative di successo realizzate nel corso di questi anni di vita.

Fonte: Ufficio Stampa