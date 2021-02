Auto si schianta e prende fuoco in Valdibrana, chiamato Pegaso

Incendio in Valdibrana a Pistoia, dietro Villone Puccini. Quest'oggi alle 14 circa sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i carabinieri, la polizia municipale e i vigili del fuoco di Pistoia. Per cause da accertare una vettura si è schiantata contro un muro e ha preso fuoco. Il conducente, rimasto privo di sensi, è stato estratto dalla vettura da alcuni passanti, con evidenti ustioni sul corpo. Ci sarebbero feriti. È stato chiamato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimetno dell'uomo in ospedale. I vigili del fuoco hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area.