Con la droga in auto semina il panico in A1, arrestato 27enne

La polizia ha inseguito e fermato in A1 una persona che viaggiava con droga a bordo dell'auto. Un 27enne della provincia di Latina è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Aveva con sé circa 600 grammi di hashish e marijuana.

L'inseguimento è avvenuto alle 16 di ieri, giovedì 25 febbraio, verso le 16. Alcuni automobilisti hanno segnalato un'auto che vicino a Incisa stava facendo pericolosi zigzag a forte velocità. La polizia è intervenuta ma il 27enne ha deciso di non fermarsi. Intercettato a Firenze Sud, è nato un inseguimento in cui il fuggitivo ha pure urtato un'auto in transito. La polizia stradale lo ha accerchiato e fermato.

Costretto a fermarsi, il 27enne è stato arrestato.