Liceo Virgilio, per la succursale di via Fabiani lavori da 2,3 milioni di euro

Un piano di interventi da 2,3 milioni di euro per la succursale del liceo Virgilio di via Fabiani a Empoli. Nei giorni scorsi, Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo, consigliere della Città Metropolitana delegato all’Edilizia scolastica per l’Empolese Valdelsa, ha svolto un sopralluogo nella struttura insieme ai tecnici dell’ente. Si è tenuto un momento di incontro con la dirigente scolastica, Barbara Zari, per fare il punto sulle modalità di apertura del prossimo anno scolastico alla luce dei lavori che dovranno essere eseguiti negli spazi di via Fabiani, per l’adeguamento sismico e antincendio della struttura. Un intervento che interessa sia la parte già adibita a scuola sia l’ultima parte acquistata dalla MetroCittà.

Il progetto prevede, come specificato nel piano triennale delle opere pubbliche, un importo complessivo da 2,3 milioni di euro, dei quali 180 mila euro messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Firenze, sui quali pesano gli affidamenti relativi alla fase di progettazione: il restante importo è legato a varie linee di finanziamento. Il piano di intervento ha già ottenuto il parere positivo della Soprintendenza, con alcune prescrizioni, il parere positivo preliminare del Comune di Empoli e il parere favorevole dei Vigili del Fuoco.

L’obiettivo da parte della Città Metropolitana è chiudere entro giugno anche il progetto esecutivo: a quel punto, sarà possibile avere un quadro più certo sia in merito all’importo dell’intervento che alle fasi di esecuzione così da poter garantire la presenza degli studenti nella parte di immobile, a turno, non interessata dalle opere.

"Questo intervento fa parte di un insieme di cantieri importanti che la Città Metropolitana sta portando avanti in molte scuole dell'Empolese Valdelsa - sottolinea Cucini - Continua la significativa stagione di investimenti, migliorie e di ammodernamenti dei nostri plessi scolastici con particolare riferimento alle materie di antisismica e antincendio. Componenti essenziali per la fruizione degli spazi in totale sicurezza".

