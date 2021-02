Metrocittà, convocato Consiglio

Brenda Barnini, Vice Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, ha convocato il Consiglio della Metrocittà mercoledì 3 marzo 2021, alle ore 10, in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: approvazione di una variazione di bilancio, investimenti per messa in sicurezza del tratto di strada della strada di grande comunicazione FiPiLi al km 10+500, nel comune di Lastra a Signa; l'accordo tra i Comuni di Pontassieve, Figline e Incisa Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, Fiesole e Città Metropolitana di Firenze, per la realizzazione del sistema integrato della ciclopista dell'Arno.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa