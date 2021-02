Modartech, due mesi di formazione in digitale per tutti gli studenti

Due mesi di appuntamenti digitali per aiutare i giovani a scegliere il proprio percorso di studi post-diploma: comincia il 1° marzo il tour virtuale di Istituto Modartech, Scuola di Alta formazione con base a Pontedera e collaborazioni attive nei principali distretti del Made in Italy, per presentare le professioni creative, i corsi e le borse di studio attraverso le cinque tappe in programma nell’edizione primaverile del Salone dello Studente, organizzato da Class Editori (Isole dal 1 al 4 marzo, Tirreno dall’8 all’11 marzo, Sud dal 12 al 15 aprile, Adriatico dal 19 al 22 aprile, Nord dal 3 al 6 maggio). La partecipazione è sempre gratuita, info e iscrizioni possono essere effettuate online: https://www.modartech.com/salone-dello-studente-digital-spring.html

Per ogni tappa, oltre alla possibilità di incontrare gli orientatori nell’ambito del Padiglione espositivo con uno stand virtuale, gli appuntamenti saranno tre. Il primo sarà dedicato al webinar “Creative Jobs: Fashion & Communication”, un approfondimento sulle professioni creative e l’alta formazione accademica per sviluppare profili specialistici richiesti dal mercato, con focus sui percorsi formativi, le professioni della moda e della comunicazione.

L’Istituto, infatti, è fresco del riconoscimento del secondo corso di laurea: dopo l’accreditamento del percorso di studi triennale in Fashion Design, che quest’anno ha laureato le prime studentesse, il corso in Communication Design è stato appena equiparato a corso di laurea triennale. Il webinar introdurrà anche alcune tra le storie di successo degli ex studenti Modartech, al lavoro oggi in aziende di moda e brand internazionali. Grazie a un approccio che fonde formazione accademica e laboratoriale, con stage e tirocini formativi direttamente in azienda, oltre l’87% degli studenti Modartech trova un impiego nel primo anno dopo il conseguimento del titolo di studio.

La seconda giornata sarà sempre dedicata alla presentazione del nuovo bando per le Borse di Studio, attraverso le quali Istituto Modartech premia il talento e la passione dei giovani creativi, proponendo un brief con cui mettersi alla prova nell’area Moda e Comunicazione. Il terzo giorno invece coincide con il Creative Day, evento dedicato alla creatività e all’orientamento formativo con i professionisti della moda, del design e della comunicazione.

Dal fashion design, allo styling, alle tecniche di alta sartoria, dal branding allo storytelling, alla fotografia, passando per focus su moda sostenibile, shoes & accessories, illustrazione digitale e mobile app, in programma una serie di workshop, webinar, laboratori interattivi e approfondimenti su temi e trend della moda, del design e della comunicazione per accompagnare gli studenti delle ultime classi delle scuole superiori alla scoperta delle professioni della creatività.

Il programma completo è disponibile online: https://www.modartech.com/creative-day-2021-virtual-edition.html

