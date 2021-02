Muore 58enne poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso

Era stato dimesso dal pronto soccorso dopo un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri. È stato poi rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Il 58enne era rimasto coinvolto in uno scontro in viale Gramsci a Sesto Fiorentino. Due auto hanno impattato, a bordo di una di queste vi era l'uomo. Aveva subito un colpo alla testa ed era stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi. Nel pomeriggio è stato dimesso e alle 22 una parente lo ha trovato morto nella sua abitazione. La polizia è stata avvisata e il pm di turno ha disposto l'autopsia.