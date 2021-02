Un 36enne è stato arrestato a Cascina per violazione dell'obbligo di dimora. L'uomo, già sottoposto per reati inerenti a stupefacenti a obbligo di dimora, ha più volte non rispettato il provvedimento. Per questo i carabinieri della Compagnia di Pontedera, nell'applicazione di misure restrittive decretate dall'Autorità Giudiziaria, hanno rintracciato l'uomo notificandogli la misura cautelare. Arrestato, il 36enne è stato condotto presso il carcere di Pisa.