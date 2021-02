Riapre l'ufficio postale a Sambuca Val di Pesa

Terminati i lavori di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso di ottobre scorso, ha riaperto oggi l’ufficio postale di Sambuca Val di Pesa.

Nella ristrutturazione della sede, caratterizzata dall’eliminazione delle barriere tra personale e clientela, particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza con la quasi totale eliminazione del contante dai banconi grazie a dispensatori di denaro a tempo, il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti e telecamere, la totale visibilità dall’esterno con vetrine più ampie e trasparenti e l’ingresso con porta blindata antisfondamento. L’intera struttura è priva di barriere architettoniche.

L’ufficio postale di via Papa Giovanni XXIII 20 soddisfa così, in un ambiente confortevole e attrezzato, tutte le richieste della clientela sia per i servizi postali sia per quelli finanziari.

Invariati gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

