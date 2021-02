Scuolabus e mensa a Montelupo, iscrizioni entro fine marzo

Da quest'anno anche per il trasporto scolastico a Montelupo Fiorentino è necessario effettuare l'iscrizione on line, attraverso la piattaforma disponibile sul sito del comune di Montelupo. Trovate tutte le indicazioni nell'area

"mensa e trasporto scolastico on line", con accesso dalla home page.

Le domande possono essere presentate dal 1 al 31 marzo.

Nello stesso periodo saranno raccolte anche le domande di richiesta di agevolazione economica legata all'Isee per i servizi educativi e scolastici.

La domanda è cartacea e può essere inviata all'Ufficio unico tramite mail all'indirizzo: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Il modulo è disponibile sul sito del comune di Montelupo, nella sezione "Attività educative".

Al momento della richiesta dell'agevolazione il richiedente deve essere in possesso:

- della residenza nel Comune di Montelupo;

- dell'ISEE 2021 o della ricevuta di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);

- ISEE non superiore a 25.000€.

Di seguito si riepilogano le tariffe previste in base alla fascia di reddito.

1°fascia 2°fascia 3°fascia fascia intera fino a € 10.000,00 da € 10.000,01 a € 16.000,00 da € 16.000,01 a € 25.000,00 oltre € 25.000,00 MENSA SCOLASTICA € 1,15 a pasto € 3,70 a pasto € 4,00 a pasto € 4,30 a pasto TRASPORTO SCOLASTICO € 10,00 mensili € 20,00 mensili € 25,00 mensili € 30,00 mensili

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa