Spaccio, un arresto e due denunce a Firenze

Una persona è stata arrestata e due denunciate per spaccio a Firenze. Nel primo caso la polizia ha trovato il pusher tra piazza della Costituzione e via della Robbia. 26 anni, già noto alle forze dell'ordine e con origini nigeriane, il giovane è stato visto salire in un'auto assieme a un'altra persona e dirigersi fino a via Benivegni, dove è sceso con in mano delle banconote. I poliziotti sono entrati subito in azione, scoprendo che nell’abitacolo dell’auto era appena avvenuto lo spaccio di una dose di eroina per 30 euro.

Sempre nella stessa zona, il giorno precedente, gli stessi agenti avevano denunciato un altro spacciatore 35 anni, anche lui di origini nigeriane. Questi è stato sorpreso a vendere una dose di hashish in cambio di 10 euro, dopo che l’aveva raccolta da un cespuglio lungo il Mugnone.

Ieri sera, invece, poco prima della mezzanotte una pattuglia ha fermato un 30enne di origini gambiane, che aveva addosso hashish e marijuana, alla fermata della tramvia nei pressi di piazza Paolo Uccello. Alla vista della volante l’uomo si è dato subito alla fuga lanciandosi lungo i margini dell’Arno, dove è stato inseguito dagli agenti per diversi minuti. Durante la sua corsa, ha gettato a terra dello stupefacente - 9 dosi, tra hashish e marijuana - che è stato successivamente recuperato dalla polizia grazie all’intervento delle unità cinofile. La droga è stata sequestrata, l'uomo denunciato.