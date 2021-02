Uzbekistan a Firenze, un ponte sulla 'via della Seta' con Samarcanda

Una delegazione istituzionale della Repubblica dell'Uzbekistan, formata dall’Ambasciatore Sig. Otabek Akbarov e dal Console Onorario Sig. Leonardo Comucci, ha visitato questa mattina Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze per un incontro con la rappresentanza della Metrocittà, guidata dal Capo di Gabinetto Giovanni Bettarini. Nel corso dell'incontro sono stati toccati alcuni temi di interesse per consolidare il "ponte" tra Samarcanda e Firenze, tra la via della Seta e le strade della Cultura e della Moda che caratterizzano nel mondo la Città del Fiore. L'Ambasciatore e il Console hanno quindi partecipato a una visita guidata al percorso museale di Palazzo Medici Riccardi.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa