Coronavirus, a Santa Maria a Monte tamponi alla popolazione scolastica

Il Comune di Santa Maria a Monte con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Valdera e in accordo con la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo G. Carducci ha programmato un’azione di controllo preventiva e precauzionale nei confronti di una parte della popolazione scolastica, rappresentativa del territorio comunale.

Lunedi 01 MARZO sono chiamati a fare il tampone tutti i ragazzi della scuola Secondaria di Primo grado, le medie.

Lunedi 02 MARZO sono chiamati a fare il tampone tutti i ragazzi della scuola primarie del capoluogo.

Lunedi 03 MARZO sono chiamati a fare il tampone tutti i ragazzi della scuola dell’infanzia del capoluogo.

I tamponi saranno effettuati alla Palestra Comunale di Ponticelli dove sarà allestito un drive through.

Tutti i genitori riceveranno un’e-mail per informarli della iniziativa e entro lunedì saranno contattati telefonicamente dal personale della scuola o del Comune per la comunicazione dell’orario dell’appuntamento.

Presumibilmente per le Medie sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal 01/03/2021 al 03/03/2021.

Per la scuola primaria sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal 02/03/2021 al 04/03/2021

Per la scuola dell’infanzia sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal 03/03/2021 al 5/03/2021

Come prevede la normativa dal momento dell’effettuazione del tampone fino all’esito dello stesso non sarà possibile rientrare a scuola. La didattica sarà attivata a distanza.

L’attività di controllo, soprattutto nei ragazzi, che hanno più possibilità di movimento e incontro, è importante per controllare e circoscrivere la diffusione dell’epidemia, ed evitare che la stessa possa essere portate nelle famiglie, dove ci sono soggetti fragili e a rischio.

Sottoporsi a tampone è una misura di precauzione e di tutela della salute, ma allo stesso tempo è necessario continuare a mantenere comportamenti corretti, rispettare le norme e adottare ogni iniziativa per prevenire il contagio da Covid-19.

Grazie allo sforzo e alla collaborazione di tutti, avremmo un quadro completo che ci permetterà in tempi rapidi di individuare eventuali casi positivi asintomatici tra i ragazzi evitando che i contagi si possano diffondere tra i familiari. In questo modo potremmo contenere i contagi sul nostro comune. Alla luce dei risultati dell’indagine mirata verrà valutato insieme al dipartimento l’eventualità di estendere lo screening sulle altre scuole del territorio.

Il Sindaco Ilaria Parrella