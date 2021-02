Covid, aperto il centro vaccinale di Greve in Chianti

Con l’obiettivo di garantire la maggiore copertura vaccinale alla popolazione si è aperto anche a Greve in Chianti, presso il distretto socio-sanitario di via della Pace, uno dei punti vaccinali itineranti individuati dalla Società della Salute zona Fiorentina Sud Est che affiancano il centro di riferimento, istituito per l’area fiorentina al Mandela Forum di Firenze. E’ stato il vicesindaco Lorenzo Lotti a far visita al centro e ad incontrare gli operatori sanitari e la responsabile del presidio socio-sanitario di Greve, la dottoressa Clorinda Mallamaci.

La sede vaccinale si occupa della somministrazione del vaccino AstraZeneca alle persone fra 18 e 55 anni delle categorie prioritarie, ovvero personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado di età e delle forze armate e di polizia (forze armate, polizia di stato, guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia municipale, polizie locali, ecc.). Sarà possibile prenotare sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it e la vaccinazione avverrà recandosi presso uno dei punti vaccinali della Regione tra quelli proposti in fase di prenotazione. L’attività di somministrazione del vaccino AstraZeneca si terrà il giovedì dalle ore 14 alle ore 19. Il team è composto da un assistente sanitario, da un’infermiera e da un medico Usca. “Fino a questo momento abbiamo somministrato 110 vaccini – dichiara la dottoressa Clorinda Mallamaci – il servizio attivato da qualche giorno proseguirà nelle prossime settimane secondo la programmazione indicata dal Piano strategico nazionale Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19”. Nel momento in cui si effettua la prenotazione attraverso l’applicazione digitale dedicata viene erogata anche la data di esecuzione della seconda dose.

“Il vaccino è lo strumento più importante di cui disponiamo in questo momento per combattere il virus e guardare al futuro – dichiara il vicesindaco Lorenzo Lotti - pur avendo questa preziosissima fonte di speranza e fiducia dobbiamo continuare a non abbassare la guardia e a prestare la massima attenzione nel rispetto scrupoloso delle misure disposte per il contenimento del contagio che purtroppo, a causa della diffusione delle varianti, ha subito un’impennata rilevante nelle ultime settimane. Ricordiamoci che dalle nostre azioni e dai comportamenti corretti e responsabili, svolti nel quotidiano, dipende la salute nostra e della collettività”.

Fonte: Ufficio stampa Associato del Chianti Fiorentino