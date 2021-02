Aumento dei casi Covid a Follonica, scuole chiuse per sei giorni

Da lunedì primo marzo fino al 6 marzo chiuse le scuole superiori e le classi seconde e terze delle scuole medie a Follonica. Il sindaco Andrea Benini, in accordo con l'Asl e le dirigenti scolastiche, ha firmato un'ordinanza per istituire la didattica a distanza integrale. La decisione è stata presa "dopo un notevole aumento dei casi negli ultimi giorni e la crescente diffusione delle varianti inglese e brasiliana". Inoltre, a partire da oggi in accordo con la prefettura, il sindaco riferisce che verranno intensificati i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine.

A Follonica attualmente sono comparsi due casi di variante inglese e uno di brasiliana, accertati. I casi positivi nel comune sono 106 e 273 le persone in isolamento.

