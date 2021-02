Covid, scuole chiuse a Siena: il sindaco firma l'ordinanza

Vista l’evoluzione della pandemia nella provincia di Siena, che ha registrato negli ultimi giorni un preoccupante incremento dei contagi legato, presumibilmente, alla presenza delle varianti più aggressive, con focolai rilevati proprio in alcuni istituti scolastici, il sindaco con apposita ordinanza firmata sabato 27 febbraio 2021, ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e la sospensione delle attività educative nei nidi dell’infanzia del territorio comunale a partire da lunedì 1 marzo e fino al sei marzo compreso salvo proroga.

Lunedì 1 marzo sarà possibile, firmando l'autodichiarazione, andare a ritirare il materiale didattico e gli effetti personali dei bambini nei nidi e nelle materne.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa