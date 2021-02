Finisce contro un muro, l'auto si incendia: muore un 86enne

È andato a sbattere contro un muro di conta con l'auto che poi si è incendiata. Il conducente, un 86enne di Pistoia, è morto al Centro grandi ustionati di Cisanello dove era stato trasferito d'urgenza. L'incedente è avvenuto ieri in via di Valdibrana. Sono ancora da chiarire le dinamiche. Le condizioni dell'uomo, estratto dall'abitacolo della vettura in fiamme da due passanti, volontari della Misericordia che si stavano recando nella sede dell'associazione per prendere servizio, erano apparse subito molto gravi, in particolare per le ustioni su diverse parti del corpo.