Guidano in stato di ebbrezza e provocano incidenti: due casi in un pomeriggio a Prato

Una settimana fa hanno provocato due distinti incidenti a Prato, mentre erano alla guida in stato d'ebbrezza. Si tratta di due donne, una di 24 e l'altra di 25 anni, che trascorsi i tempi tecnici per gli esami alcolemici e l'accertamento dei fatti, sono state entrambe denunciate per guida in stato di ebbrezza con aggravante di aver provocato un incidente stradale, con immediato ritiro della patente. I veicoli sono stati sottoposti l'uno a fermo amministrativo e l'altro a sequestro amministrativo.

Il primo incidente si è verificato sabato 20 febbraio in viale Nam Ninh, alla rotatoria con via della Pace. Qui la conducente alla guida di un'auto è finita fuori strada ed ha parzialmente abbattuto un palo della luce, rimasto pericolosamente inclinato sul bordo della carreggiata.

Il secondo incidente si è verificato poco dopo, in via Bologna. La donna alla guida ha prima urtato un'auto in sosta e poi, dopo aver percorso 150 metri, ha sbandato ulteriormente urtando un altro veicolo. La corsa è terminata contro un fabbricato a bordo strada.

Entrambe le conducenti hanno riportato ferite lievi e sono trasportate in pronto soccorso, dove gli agenti intervenuti hanno richiesto gli accertamenti per il controllo dell'alcol. Per tutte e due le donne gli esami hanno rivelato una concentrazione di alcol in misura superiore al consentito. Per una delle due il tasso era superiore a tre volte il limite di legge.