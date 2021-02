Incidente a Ponte a Egola, auto fuori strada: due persone soccorse

Questa sera intorno alle 20 si è verificato un incidente stradale a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, in via Piave. Un'auto sarebbe finita fuori strada, andando a sbattere contro un palo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno. Due persone sono state prese in cura dai sanitari del 118 e trasportate, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.