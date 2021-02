Santa Croce sull'Arno, tornano i controlli per le auto nei giorni della pulizia stradale

A partire da lunedì 1° marzo ripartiranno i controlli per le auto parcheggiate in occasione della pulizia stradale. Tali controlli erano stati sospesi durante il periodo del lockdown. "Spostare le auto per consentire una corretta pulizia delle strade nei giorni e negli orari previsti dalla segnaletica verticale è assolutamente compatibile con le regole delle zone gialla, arancio e rossa. Per questo, al fine di garantire una giusta pulizia, raccomandiamo alla cittadinanza di far caso alle indicazioni per evitare spiacevoli sorprese". Così il Comandante della Polizia Municipale di Santa Croce sull'Arno, Sandro Ammannati. "In questo modo riusciremo, finalmente, a garantire un servizio completo di pulizia delle nostre strade, che in questi ultimi mesi non è stato sempre possibile a causa delle automobili parcheggiate dove dovevano passare i mezzi. Sono sicura che tutte e tutti i santacrocesi saranno pronti a riprendere la buona abitudine di spostare le loro autovetture nei giorni dedicati alla pulizia". Così la sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa